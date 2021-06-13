18 человек обратились к медикам после ДТП с автобусом в Ленобласти

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - 18 пассажиров перевернувшегося в Ленинградской области экскурсионного автобуса обратились за медицинской помощью, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Суммарно за помощью обратились 18 человек", - сказал собеседник.

Он уточнил, что на месте происшествия медики осмотрели троих, 12 пассажиров отвезли в Подпорожскую больницу, ещё троих - в Лодейнопольскую. Позднее в стационаре Подпорожской больницы остались семь человек, остальные были отпущены.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Петербурга, компания-перевозчик (название не уточняется) зарегистрирована в северной столице. В связи с инцидентом городское надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.

Как сообщалось, экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в воскресенье около 16:00 мск у деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось. По первоначальным данным региональных властей, пострадали 10 человек, семь из них госпитализированы в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле. СКР также приводил данные о 10 пострадавших.

Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что всего в автобусе находились 47 человек (46 пассажиров и водитель).

Областная прокуратура позже сообщила об 11 пострадавших. "Погибших нет, 11 человек получили травмы различной степени тяжести", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте работают экстренные службы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.