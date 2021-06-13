Поиск

18 человек обратились к медикам после ДТП с автобусом в Ленобласти

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - 18 пассажиров перевернувшегося в Ленинградской области экскурсионного автобуса обратились за медицинской помощью, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Суммарно за помощью обратились 18 человек", - сказал собеседник.

Он уточнил, что на месте происшествия медики осмотрели троих, 12 пассажиров отвезли в Подпорожскую больницу, ещё троих - в Лодейнопольскую. Позднее в стационаре Подпорожской больницы остались семь человек, остальные были отпущены.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Петербурга, компания-перевозчик (название не уточняется) зарегистрирована в северной столице. В связи с инцидентом городское надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.

Как сообщалось, экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в воскресенье около 16:00 мск у деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось. По первоначальным данным региональных властей, пострадали 10 человек, семь из них госпитализированы в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле. СКР также приводил данные о 10 пострадавших.

Пресс-служба регионального главка МВД уточнила, что всего в автобусе находились 47 человек (46 пассажиров и водитель).

Областная прокуратура позже сообщила об 11 пострадавших. "Погибших нет, 11 человек получили травмы различной степени тяжести", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте работают экстренные службы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ленинградская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 13 июня

МИД призвал G7 доказать на деле желание наладить отношения с Россией

Власти Петербурга заявили о планах ввести новые COVID-ограничения

Власти Петербурга заявили о планах ввести новые COVID-ограничения

Главу Кисловодска ввели в искусственную кому

Форум "Россия - страна возможностей" перенесли из-за COVID-19

Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска стабилизировалось

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 июня

Пандемия коронавируса

Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий из-за COVID-19

Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий из-за COVID-19

Что произошло за день: суббота, 12 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');