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Любовь Соболь объявила о прекращении предвыборной кампании

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; его деятельность запрещена на территории РФ, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму на предстоящих выборах в сентябре; ее решение связано с признанием фонда экстремистской организацией.

Об этом она написала в своем твиттере.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, который ранее был признан в РФ иноагентом, Фонда защиты прав граждан (также признан в РФ иноагентом) и "Штабов Навального".

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

ФБК Любовь Соболь

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