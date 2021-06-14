Любовь Соболь объявила о прекращении предвыборной кампании

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; его деятельность запрещена на территории РФ, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму на предстоящих выборах в сентябре; ее решение связано с признанием фонда экстремистской организацией.

Об этом она написала в своем твиттере.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, который ранее был признан в РФ иноагентом, Фонда защиты прав граждан (также признан в РФ иноагентом) и "Штабов Навального".

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".