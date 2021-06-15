Три российских самолета Ту-142М3 совершили полет в район учений ВМФ РФ

Маневры проходят на фоне учений подводных сил США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Три российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 совершили перелет с Камчатки в центральную часть Тихого океана, где проходят крупные учения Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Сегодня три дальних противолодочных самолёта Ту-142М3 морской авиации ТОФ, взлетевшие с аэродрома "Елизово" на Камчатке, совершили перелёт дальностью около 5 тыс. километров в район проведения учений и, выполнив задачи по предназначению, вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.

По словам военных, Ту-142М3 провели в воздухе 12 часов, в ближней зоне противолодочные самолёты сопровождались дальними перехватчиками МиГ-31БМ. В учении ТОФ в центре Тихого океана задействовано более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота. "Действия российской корабельной группировки вызывают большой интерес со стороны иностранных флотов", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что в ходе учений корабли совместно с авиацией отрабатывают задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника.

Министерство обороны РФ 10 июня сообщило о старте оперативного учения в центральной части Тихоокеанского флота. Российские учения начались на фоне маневров Agile Dagger 2021, на которые вышла треть всех американских подводных лодок на Тихом океане 4 июня. Учения российского флота в центральной части Тихого океана беспрецедентны по масштабу, подобные маневры не проводились с советских времен, сообщил "Интерфаксу" 10 июня бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс км, боевой радиус действия - 6,4 тыс км.