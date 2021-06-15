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Почти 30% россиян признали страх потерять работу или не получить зарплату

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Около 29% россиян испытывают сильные опасения, связанные с работой. В том числе, боятся увольнения, потери работы, задержек или невыплат зарплаты, отсутствия карьерных перспектив, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, подобного рода фобии в настоящее время стали больше распространены среди работающих россиян, чем до пандемии: в 2019 году такие опасения были свойственны каждому четвёртому (25%).

В то же время, почти две трети сограждан (63%) отрицают наличие у себя каких-либо страхов, связанных с работой. Это меньше, чем в позапрошлом году, когда данный показатель находился на уровне 68%, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 24 мая - 9 июня 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 384 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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