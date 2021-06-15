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Клуб А2 и зал "Аврора" в Петербурге могут лишить QR-кодов из-за санитарных нарушений

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комитет по культуре Петербурга требует отозвать QR-коды для работы в пандемию у клуба A2 и концертной площадки "Аврора" в связи с санитарными нарушениями на концертах, сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по культуре.

В выходные сотрудники комитета выявили несоблюдение санитарных норм на концертах в клубе А2 и на площадке "Аврора". Так, 13 июня в клубе А2, где выступал российский исполнитель Matrang (Алан Хадзарагов), игнорировались требования по рассадке зрителей и социальной дистанции, кроме того, зрители находились в заведении без средств индивидуальной защиты. Аналогичные нарушения зафиксированы на концерте рэпера Гуфа (Алексей Долматов), которые прошел 14 июня в концертном зале "Аврора".

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"В связи с этим комитетом по культуре подготовлены обращения в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у указанных площадок уникальных QR-кодов, подтверждающих готовность организаций исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения коронавируса", - сообщают в комитете по культуре.

В ноябре 2020 года в клубе А2 выявляли нарушения эпидограничений на несогласованном концерте, но суд прекратил дело в связи с отсутствием события административного правонарушения. В то же время к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм на концертах были привлечены другие городские концертные площадки: Ледовый дворец (ОАО "Дворец спорта") и клуб "Космонавт" (ООО "Космос").

Петербург А2 зал Аврора

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