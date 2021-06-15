Введены ограничения по числу зрителей фестиваля "Дикая мята" под Тулой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Количество зрителей на выступлениях участников музыкального фестиваля "Дикая мята" в Тульской области будет ограничено, всем посетителям необходимо будет сдать ПЦР-тесты, сообщили в понедельник организаторы фестиваля.

"Мы ограничим продажу билетов, остановив ее на отметке 12 500 (...) Приносим заранее извинения тем, кому билеты не достанутся. Исключением будут вакцинированные поклонники музыки, для них билеты будут продаваться сверх квоты и по специальной цене", - говорится в сообщении.

Также за сутки до фестиваля всем зрителям нужно сдать ПЦР-тест. "Браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата тестирования", - сказали в дирекции фестиваля.

Кроме того, в течение всего фестиваля обязательно ношение защитных масок и использование антисептиков.

Ранее организаторы музыкального фестиваля заявляли, что для привитых будет работать отдельная касса, а билеты для них будут дешевле.

У входа на территорию фестиваля будет работать медлаборатория, где все желающие могут пройти экспресс-тестирование на COVID-19 и получить результат за три минуты. Цены в фестивальной лаборатории будут ниже, чем в стационарных медучреждениях.

При входе у всех посетителей будут измерять температуру, если она будет повышена, гостям фестиваля вернут деньги за билет.

Также на всех входах и в "Инфоцентре" для всех желающих будут доступны защитные маски - их можно будет получить бесплатно, а в зонах кафе и фудтраков будут установлены санитайзеры и дополнительные умывальники. Сама территория фудкортов будет размечена, согласно требованиям Роспотребнадзора здесь будут установлены небольшие столики.

Организаторы установили на центральной сцене огромные экраны, позволяющие видеть концерты с большого расстояния.

Фестиваль будет проходить в поселке Бунырево Тульской области с 18 по 20 июня. Участниками заявлены Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, Алена Швец, группы Кино, АукцЫон, Mgzavrebi, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и другие.

В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии.