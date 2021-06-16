Губернатор Кубани призвал туристов приезжать на курорты после прививки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призывает соотечественников приезжать на морские курорты с уже сформировавшимся иммунитетом, регион готов принять всех желающих до ноября.

"В этом году благодаря теплой погоде мы фактически сможем продлить летний сезон до ноября, что позволит принять всех желающих на наших курортах. Но это станет возможным только в том случае, если все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться и на отдых к нам приедут уже со сформировавшимся иммунитетом", - заявил Кондратьев журналистам в среду.

С середины июня и до сентября уже забронировано 90% гостиничного фонда, уточнил губернатор. Многие гостиницы категории "4-5 звезд" уже полностью распродали свои номера.

"Но на бархатный сезон выбор еще достаточно велик", - подчеркнул он.

Туристы могут привиться от коронавируса и на курортах Кубани - на побережье действуют мобильные пункты вакцинации. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, необходимо соблюдать все рекомендованные меры безопасности.

"Они (пункты - ИФ) открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске. В ближайшее время их количество увеличат и на других популярных направлениях", - отметил Кондратьев.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в период бархатного сезона в регионе будет работать не менее восьми тысяч средств размещения на 496 тысяч мест. Прогнозируемая средняя заполняемость на этот период - порядка 80%.

По итогам ПМЭФ-2021 инвесторы планируют вложить в развитие курортов Кубани 82,2 млрд рублей. Средства направят, в том числе, на строительство двух отелей 4 и 5 звезд и трех гостиничных комплексов в Анапе, реконструкцию гостиницы "Приморская" в Сочи, открытие гостиничного комплекса в поселке Эсто-Садок, создание бальнеологического курорта на 1000 номеров в Мостовском районе.