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В Сочи откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти Сочи увеличивают количество пунктов вакцинации и проводят ряд дополнительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса на курорте.

"Сегодня главной темой планерного совещания стала вакцинация. В городе действуют 16 прививочных пунктов, где на сегодняшний день привились более 55 тысяч горожан. Будем с учетом мнения людей масштабировать работу в районах и открывать новые пункты. Эта работа имеет исключительную значимость для сохранения здоровья сочинцев и гостей города", - сказал журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник.

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Он отметил, что в Сочи продолжается выездная вакцинация трудовых коллективов. На этой неделе поступили заявки от шести предприятий транспорта, санаторно-курортной и потребительской сферы.

"Активно проходит вакцинация населения - за сутки прививается более 970 человек", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, на курорте ежедневно проводится санитарная обработка мест массового пребывания людей силами предприятий ЖКХ, администраций районов и управляющих компаний. Во всех организациях Сочи требуется жестко соблюдать ограничения, предписанные Роспотребнадзором.

"Для обеспечения санитарно-эпидемической безопасности в общественном транспорте нужно вернуться к практике выдачи медицинских масок пассажиров автобусов. Профильный департамент мэрии рассмотрит возможность выделения дополнительных единиц подвижного состава на линию. Кондиционеры в салонах автобусов должны работать обязательно", - сказал Копайгородский.

Сочи коронавирус

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