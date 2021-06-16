Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

РФПИ допустил регистрацию "Спутника V" в ЕМА в течение двух месяцев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" может получить регистрацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в течение двух месяцев.

"Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда "Спутника V" рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев", - говорится в заявлении РФПИ.

В РоссииВ EMA не высказали критических замечаний по "Спутнику V"Читать подробнее

В нем отмечается, что "все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена, и по ее результатам от ЕМА был получен позитивный отзыв".

В РФПИ отмечают, что "сроки получения "Спутником V" регистрации EMA стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации".

"Данные спекуляции не имеют ничего общего с действительностью и замедляют процесс регистрации. РФПИ и Центр им. Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет", - говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация, что одобрение вакцины "Спутник V" ЕМА отложено из-за того, что не была предоставлена необходимая для регистрации данного препарата информация.

Россия обратилась в EMA для регистрации "Спутника V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия "Спутника V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

РФПИ Спутник V коронавирус

Новости по теме

Новости

В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер

В Подмосковье ввели обязательную СOVID-вакцинацию для работников ряда сфер
Пандемия коронавируса

Источник узнал, что вводить обязательную вакцинацию в РФ пока не будут

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 13,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Международные учения "Славянское братство" начались в Новороссийске

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Госдума ввела уголовное наказание за участие в работе нежелательных иностранных НПО

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Госдума приняла закон о реформе аудиторской деятельности

В России планируют создать единую систему видеонаблюдения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');