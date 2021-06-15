Украина отказывает во въезде людям, привитым "Спутником V"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина от коронавируса "Спутник V", поскольку она не признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Украиной, сообщил первый замначальника отдела пограничной службы "Борисполь-1" Валентин Мельник.

"Вакцина "Спутник" Всемирной организацией здравоохранения не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину - ИФ)", - сказал Мельник на брифинге в аэропорту "Борисполь" во вторник.

По его словам, если иностранный гражданин вакцинирован "Спутником" и не имеет отрицательного ПЦР-теста, ему отказывают во въезде. В то же время граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию.

Мельник отметил, что если такие пассажиры трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль и автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают из Украины.

В украинском Минздраве "Интерфаксу" сообщили, что полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом Sputnik V, разработанным российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не является основанием для въезда на Украину.

В Минздраве уточнили, что согласно действующему законодательству, для въезда на Украину нужно предъявить или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы), или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, ведомство напоминает, что в соответствии с постановлением кабмина от 8 февраля 2021 №95, на Украине запрещена регистрация вакцин для профилактики COVID-19, производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором.