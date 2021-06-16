Литва вручила РФ ноту протеста и обвинила в нарушении воздушного пространства

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Литва потребовала от России объяснений в связи с нарушением своего воздушного пространства российскими военными самолетами, сообщил литовский МИД.

В МИД в среду был вызван представитель посольства России. Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Литвы после того, как накануне два самолета ВВС России пересекли воздушное пространство страны над Балтийским морем.

"Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснения относительно этого инцидента и приняла все необходимые меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились", - говорится в сообщении министерства.

По версии литовской стороны, летевшие над Балтикой российские самолеты Су-24 углубились в воздушное пространство Литвы на один километр и пробыли в нем около минуты.

Министр обороны Арвидас Анушаускас связывает действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США. Проходящие с начала июня учения BALTOPS завершатся в пятницу. В них задействовано около 4 тыс. военных, 40 кораблей и 60 самолетов из 18 стран.

Ранее в среду пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии заявила, что во вторник два российских Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа. По версии эстонских военных, российские истребители находились в воздушном пространстве этой страны менее минуты. Заявляется, что у Су-35 не были включены транспондеры и отсутствовала двусторонняя радиосвязь с авиаслужбой Эстонии.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста.

Российские военные заявили, что два истребителя Су-35 при полете над Балтикой не нарушали воздушного пространства Эстонии.

"Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что два Су-35 накануне, 15 июня, выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.