Рябков заявил о планах РФ и США начать диалог о стабильности в ближайшие недели

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Первая встреча РФ и США в рамках диалога по стратегической стабильности может пройти уже в ближайшие недели, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Нам предстоит определить эти даты. Но по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев", - сказал он газете "Коммерсант".

При этом замминистра подчеркнул, что пока неизвестно, какие именно тематические группы будут созданы в рамках этого диалога.

"Нет. Пока нет. Нам важно, что президенты условились по-крупному, принципиально. Мы дальше это будем реализовывать", - отметил Рябков.

Президент РФ Владимир Путин 16 июня на встрече с президентом США Джо Байденом отметил, что двум странам нужно договориться о правилах поведения в нескольких областях, в числе которых упомянул стратегическую стабильность.