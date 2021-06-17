Депутат парламента Петербурга Резник доставлен на допрос в СК

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника привезли на допрос в Следственный комитет, сообщил "Интерфаксу" в четверг помощник парламентария Антон Горбацевич.

Собеседник агентства уточнил, что, по его данным, по дороге в СК депутата завезли на квартиру к матери, где провели следственные действия.

Ранее в четверг сообщалось об обыске в квартире Резника на улице Беринга. Причину интереса силовиков соратники депутата уточнить не могут. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали. Телефон Резника не отвечает.

В марте в сети появились фото и видео, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда полицейские пришли для проведения оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Парламентарий сообщил, что находился в гостях у дальнего родственника Ивана Дорофеева и был отпущен полицией до завершения обыска.

Издание "Фонтанка" уточняло, что в баночках из-под жевательной резинки, которые якобы принес в эту квартиру Резник, обнаружили 20 грамм наркотиков растительного происхождения, что подтверждается результатами экспертизы. По данным источника "Интерфакса", в связи с этим в городском управлении СК расследуется уголовное дело. Ранее Резник сообщал, что проходит по нему свидетелем.

11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу родственника Резника Дорофеева.