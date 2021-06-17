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Депутат парламента Петербурга Резник доставлен на допрос в СК

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника привезли на допрос в Следственный комитет, сообщил "Интерфаксу" в четверг помощник парламентария Антон Горбацевич.

Собеседник агентства уточнил, что, по его данным, по дороге в СК депутата завезли на квартиру к матери, где провели следственные действия.

Ранее в четверг сообщалось об обыске в квартире Резника на улице Беринга. Причину интереса силовиков соратники депутата уточнить не могут. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали. Телефон Резника не отвечает.

В марте в сети появились фото и видео, на которых зафиксировано присутствие Резника в квартире, куда полицейские пришли для проведения оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства). Парламентарий сообщил, что находился в гостях у дальнего родственника Ивана Дорофеева и был отпущен полицией до завершения обыска.

Издание "Фонтанка" уточняло, что в баночках из-под жевательной резинки, которые якобы принес в эту квартиру Резник, обнаружили 20 грамм наркотиков растительного происхождения, что подтверждается результатами экспертизы. По данным источника "Интерфакса", в связи с этим в городском управлении СК расследуется уголовное дело. Ранее Резник сообщал, что проходит по нему свидетелем.

11 марта Невский районный суд Петербурга заключил под стражу родственника Резника Дорофеева.

Максим Резник Петербург СКР Антон Горбацевич

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