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Титов заявил о риске перегибов в ущерб бизнесу при обязательной вакцинации

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов опасается, что введение в регионах обязательной вакцинации может повлечь перегибы со стороны местных властей, что повлечет новые потери для бизнеса.

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"Да, я боюсь, что на местах обязательно будут перегибы. И, если в Москве, в контакте с властями, мы, вероятно, сможем избежать серьезных проблем, то в регионах местные чиновники, скорее всего, наломают дров", - сказал бизнес-омбудсмен "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, введение обязательной вакцинации не приведет к массовым увольнениям или судебным искам, "но без скандалов и потерь для малого и среднего бизнеса не обойдется".

При этом бизнес-омбудсмен уверен, что вакцинация не только позволит сохранить тысячи жизней, но и предотвратит очередной удар по экономике.

"Это не должно обсуждаться, в отличие от степени мер воздействия на бизнес. Но я уверен, что отвечать должен каждый конкретный взрослый гражданин, а не его работодатель, кроме случаев явного пренебрежения здравым смыслом", - сказал Титов.

Власти Москвы в среду ввели требование об обязательной вакцинации 60% работников ряда сфер, среди которых сферы услуг, общественного питания и торговли.

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил "Интерфаксу, что штрафы за невыполнение требований об обязательной вакцинации от COVID-19 в Москве могут составить от 50 тыс. до 1 млн рублей, в зависимости от типа организаций. Работу предприятий, не выполняющих требования, могут остановить на 90 суток.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны отметил, что речи о тотальной обязательной вакцинации во всей стране не идет. По его словам, губернаторы исходят из ситуации с коронавирусом, которая складывается в их регионах.

"Здесь очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации. Речь идет об инструкции главного санитарного врача по регионам и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - сказал Песков.

Борис Титов

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