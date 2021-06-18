Двоих экс-полицейских в Еврейской АО осудили за пытки над задержанными

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суд в Биробиджане признал двоих бывших полицейских виновными в пытках над задержанными, сообщает в пятницу прокуратура Еврейской автономной области.

"Суд приговорил одного из них к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второму суд назначил наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и возложением дополнительных обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденные лишены возможности занимать должности на госслужбе, связанными с осуществлением функций представителя власти. Один на три года, другой на два.

Бывшие полицейские обвинялись в совершении двух преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением специальных средств и насилия), второй - по п.п. "а, б" ч. 3 ст.286 УК РФ. О преступлениях стало известно после обращения местного жителя в октябре 2019 года в областную больницу Биробиджана. Он сообщил, что его избил сотрудник полиции.

Позже было установлено, что полицейские в спецприемнике для административно задержанных пытали и били двоих задержанных, используя при этом наручники. В ходе заседания подсудимые свою вину не признали. Однако прокуратура сообщает, что гособвинитель предоставил достаточно доказательств, подтверждающих их виновность. Помимо вынесенных приговоров, суд удовлетворил и гражданский иск, с осужденных будет взыскано 600 тыс. рублей на компенсацию морального вреда потерпевших.