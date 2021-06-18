Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:42Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Двоих экс-полицейских в Еврейской АО осудили за пытки над задержанными

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суд в Биробиджане признал двоих бывших полицейских виновными в пытках над задержанными, сообщает в пятницу прокуратура Еврейской автономной области.

"Суд приговорил одного из них к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второму суд назначил наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и возложением дополнительных обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденные лишены возможности занимать должности на госслужбе, связанными с осуществлением функций представителя власти. Один на три года, другой на два.

Бывшие полицейские обвинялись в совершении двух преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением специальных средств и насилия), второй - по п.п. "а, б" ч. 3 ст.286 УК РФ. О преступлениях стало известно после обращения местного жителя в октябре 2019 года в областную больницу Биробиджана. Он сообщил, что его избил сотрудник полиции.

Позже было установлено, что полицейские в спецприемнике для административно задержанных пытали и били двоих задержанных, используя при этом наручники. В ходе заседания подсудимые свою вину не признали. Однако прокуратура сообщает, что гособвинитель предоставил достаточно доказательств, подтверждающих их виновность. Помимо вынесенных приговоров, суд удовлетворил и гражданский иск, с осужденных будет взыскано 600 тыс. рублей на компенсацию морального вреда потерпевших.

Еврейская АО Биробиджан

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о создании Национальной базы данных о мутациях коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о создании Национальной базы данных о мутациях коронавируса

ЦИК РФ намерен утвердить порядок голосования на выборах в Госдуму 18 июня

Пандемия коронавируса

Губернатор Петербурга назвал ситуацию с COVID-19 в городе непростой

Путин назначил выборы в Государственную Думу на 19 сентября 2021 года

Путин назначил выборы в Государственную Думу на 19 сентября 2021 года
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за несоблюдения мер предосторожности

Что произошло за день: четверг, 17 июня

Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках

Петербургского депутата Резника задержали по делу о наркотиках

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в РФ выросло на 30% за неделю

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');