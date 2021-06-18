Мишустин ввел углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, которая должна начаться с 1 июля.

"Это поручение нам дал президент, и на сегодня было продумано и сделано всё нашим социальным блоком для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны", - сказал Мишустин в ходе общения с руководителями ведущих медучреждений в новом детском инфекционном корпусе больницы в Коммунарке.

Премьер обратил внимание региональных руководителей на то, что в постановлении правительства "прописаны все соответствующие элементы, которые нужно использовать для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации". "Чтобы людям было удобно, чтобы они видели, куда они могут обратиться, какой вид услуг для них должен быть доступен", - сказал премьер. По его словам, для этого надо привлекать медицинские страховые организации.

"Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID осложняются, и надеюсь, что так же и все россияне смогут воспользоваться этой услугой", - сказал Мишустин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что углубленная диспансеризация начнётся в РФ с 1 июля, в ней примут участие более 3 тыс. медицинских организаций. По ее словам, переболевшие, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение, порядок которого определит Минздрав России. "Нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию", - заверила Голикова.

Какие исследования включены

Такая углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. В ходе первого этапа будут выявлять признаки хронических неинфекционных заболеваний, он будет включать в себя семь исследований, в том числе развернутый анализ крови, спирографию, исследование наполнения крови кислородом и специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования (д-димер). На втором этапе будут проведены дополнительные обследования для уточнения диагноза (компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей).

На что может повлиять COVID-19

2 июня на совещании президента РФ Владимира Путина Голикова сообщила, что диспансеризация призвана не допустить негативных последствий коронавируса. "Ведущие специалисты в России и в мире отмечают, что в первую очередь инфекция оказала серьезное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, на состояние печени и почек. Необходимо не допустить, чтобы это влияние продолжалось, и быстро восстановить здоровье людей", - сказала Голикова.

Она призвала регионы подготовить свои медицинские организации к проведению такой диспансеризации. Голикова отметила, что ведущие специалисты готовят рекомендации, которые позволят гражданам пройти диспансеризацию максимально удобно в течение суток.