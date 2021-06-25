В РФ 12% госпитализированных с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - 12% госпитализированных с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Об этом министр сказал на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего помощь в медицинских организациях получает 570,1 тыс. человек, 76% из них лечатся в амбулаторных условиях. По словам министра, несмотря на увеличение общего количества пациентов и тяжелых случаев заболевания, из общего числа реанимационных коек с аппаратами ИВЛ в настоящий момент занято лишь 15%.

Всего по стране уже развернуто 173 тыс. коек, в настоящий момент обеспечено увеличение их количества на 40%, добавил он.

"То есть коек достаточное количество. Мы фактически идем с опережением количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали, в двух регионах были задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены", - сказал Мурашко.

В то же время, по словам главы Минздрава, по сравнению с первой и второй волнами пандемии наблюдается увеличение доли заболевших COVID-19 среди граждан в возрасте от 26 до 40 лет.

"Если в первую и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет, и старше 60 - это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет - это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше чем на 26%", - отметил Мурашко.