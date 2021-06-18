Глава Крыма попросит Путина о помощи в ликвидации последствий потопа

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет докладывать о ситуации после ливней на полуострове президенту России Владимиру Путину, попросит о помощи.

"После того, как будет определен размер ущерба, докладываюсь лично главе государства Владимиру Владимировичу. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи", - сказал Аксенов журналистам в пятницу.

По его словам, "ситуация катастрофическая во многих домах", у некоторых до сих пор по пояс воды.

Порядок обращения за компенсациями власти республики обещают опубликовать к вечеру.

"Это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту в федеральном законе нет еще четкого понимания. Но мы сегодня проговариваем, в том числе с Максимом Геннадьевичем Решетниковым (министр экономического развития РФ - ИФ). Нам окажут содействие в формировании нормативных актов", - уточнил глава Крыма.

Буйство стихии в Крыму

Как сообщалось, циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт, действует режим ЧС. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.