Началась эвакуация жителей из затопленных зон Ялты

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Жителей нескольких подтопленных домов эвакуировали в Ялте, где выпало две месячные нормы осадков. Как сообщает главное управление МЧС России по республике, подтоплены два домовладения, эвакуированы семь местных жителей.

Кроме того, грязевой сель сошел в районе поселка Оползневое, движение организовано в реверсивном режиме.

Глава администрации Ялты Янина Павленко написала в своем фейсбуке, что остановлены все троллейбусы и некоторые автобусы.

Жители и туристы Ялты публикуют фото и видео: подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на 18 июня сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте одна из рек вышла из берегов, затоплены все пешеходные переходы, есть точечные случаи подтопления подвалов домов.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.