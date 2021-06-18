В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 партий

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В выборах депутатов Госдумы без сбора подписей смогут участвовать 14 партий, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Список партий утвердили члены ЦИК на заседании в пятницу.

"Определить список политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании 18 июня.

В список вошли 14 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива", "Партия Роста", российская экологическая партия "Зеленые", "Российская партия свободы и справедливости", политическая партия "Гражданская платформа".

Булаев также сообщил, что в выборах в нижнюю палату в общей сложности смогут принять участие 32 политические партии. "Мы получили от Минюста список 32 политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Госдумы", - сказал зампредседателя ЦИК.

Ранее ЦИК принял решение, что голосование на выборах различного уровня, в том числе и в Госдуму, в сентябре пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. 17 и 18 сентября принято решение провести дополнительную форму голосования на отдаленных территориях.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.