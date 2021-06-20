Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной Думы седьмого созыва, сообщает в воскресенье пресс-служба президента РФ.

"Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, на встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы Думы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября этого года.

Ранее телеканал "Россия 1" (ВГТРК) сообщал, что встреча Путина с депутатами Госдумы пройдет 21 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.