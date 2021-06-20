Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной Думы седьмого созыва, сообщает в воскресенье пресс-служба президента РФ.

"Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, на встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы Думы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября этого года.

Ранее телеканал "Россия 1" (ВГТРК) сообщал, что встреча Путина с депутатами Госдумы пройдет 21 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

Владимир Путин Госдума

Новости по теме

Новости

Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Умер тележурналист Анатолий Лысенко
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух

Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух

Путин подчеркнул необходимость наращивания темпов вакцинации

Путин заявил, что на выплаты медикам направлено более 350 млрд рублей

Путин проведет очередную "Прямую линию" 30 июня

Самолет с загоревшейся стойкой шасси сел в Уфе

Глава минтруда заявил, что невакцинированных можно отстранять от работы

Глава минтруда заявил, что невакцинированных можно отстранять от работы

Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при посадке в Уфе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');