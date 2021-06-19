ЛДПР выдвинула Дегтярева кандидатом в губернаторы Хабаровского края

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Представители Хабаровского регионального отделения партии ЛДПР выдвинули временно исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева кандидатом для участия в выборах главы региона 19 сентября.

Выдвижение состоялось в субботу на внеочередной конференции регионального отделения, в поддержку кандидатуры Дегтярева высказались все члены, имеющие право голоса, передал корреспондент "Интерфакса".

Дегтярев стал пятым участником предвыборной кампании. Ранее своих кандидатов выдвинули КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Владимир Парфенов), а также "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (Марина Ким). "Единая Россия" пока публично не заявляла о намерении выдвинуть своего кандидата на выборах губернатора.

Этап выдвижения начался 16 июня и продлится по 16 июля. Право выдвинуть своего кандидата есть только у избирательных объединений. Процедура самовыдвижения не предусмотрена.

Для регистрации кандидатам необходимо пройти "муниципальный фильтр". Претендентам необходимо собрать не менее 175 достоверных подписей депутатов муниципальных образований или избранных глав в 15 районах и городских округах. Листы поддержки должны быть представлены в избирательную комиссию до 18:00 местного времени 4 августа 2021 года.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября. Прежний глава региона Сергей Фургал был отрешен от должности 20 июля 2020 года в связи с утратой доверия президента РФ. Он арестован по обвинению в ряде преступлений. Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.