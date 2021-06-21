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Кандидат от партии "Новые люди" подал документы для участия в выборах губернатора

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Хабаровский журналист, главный редактор издания "Молодой дальневосточник XXI век" Владимир Чернышов подал документы в избирательную комиссию Хабаровского края для участия в выборах губернатора региона.

"В воскресенье региональное отделение партии "Новые люди" выдвинуло мою кандидатуру для участия в выборах. Сегодня я подал пакет документов в избирком", - сообщил Чернышов "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, он "достаточно давно работает в журналистике и карта проблем Хабаровского края (ему - ИФ) хорошо известна".

"Я объездил практически все территории региона, имею устойчивую обратную связь с его жителями. Многие проблемы края достаточно типичны, и их можно решать, если не подходить к ним бюрократически", - подчеркнул Чернышов.

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Ранее своих кандидатов для участия в выборах главы региона, назначенных на 19 сентября, выдвинули региональные отделения пяти партий. Так, ЛДПР выдвинула Михаила Дегтярева, занимающего в данный момент должность временно исполняющего губернатора края. КПРФ - своего лидера Петра Перевезенцева. От партии "Зеленые" на пост губернатора претендует Микаель Багдасарян. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинула Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" журналиста и телеведущую Марину Ким. "Единая Россия" пока публично не заявляла о намерении выдвинуть своего кандидата на выборах губернатора.

Этап выдвижения начался 16 июня и продлится по 16 июля. Право выдвинуть своего кандидата есть только у избирательных объединений. Процедура самовыдвижения не предусмотрена.

Для регистрации кандидатам необходимо пройти "муниципальный фильтр". Претендентам необходимо собрать не менее 175 достоверных подписей депутатов муниципальных образований или избранных глав в 15 районах и городских округах. Листы поддержки должны быть представлены в избирательную комиссию до 18:00 местного времени 4 августа 2021 года.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября. Прежний глава региона Сергей Фургал был отрешен от должности 20 июля 2020 года в связи с утратой доверия. Он арестован по обвинению в ряде преступлений. Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Хабаровский край

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