Район Белого моря закрывали для маневров крупнейшей в мире атомной подлодки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Самая большая в мире атомная подводная лодка "Дмитрий Донской", малые противолодочные корабли (МПК) "Онега" и "Нарьян-Мар" провели учения в Белом море, сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

Экипажи МПК "Нарьян-Мар" и "Онега" отработали стрельбу реактивными глубинными бомбами по условной подводной цели. Район проведения стрельб был заранее закрыт для судоходства, говорится в сообщении флота.

"В качестве подводного противника выступил тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской", экипаж которого действовал на глубине, совершая манёвры уклонения от противолодочных кораблей", - сообщил флот.

После учений корабли вернулись в базу - Северодвинск (Беломорская военно-морская база Северного флота). На следующей неделе они продолжат боевую подготовку в морских полигонах.

По данным открытых источников, водоизмещение самой большой в мире атомной подводной лодки - почти 50 тыс. тонн. Первоначально ракетоносец имел на вооружении 20 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса Д-19, затем был переоборудован для испытаний МБР "Булава".

МПК "Онега" и "Нарьян-Мар" относятся к модернизированному проекту 1124М, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.