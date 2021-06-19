В РПЦ призвали к всеобщей мобилизации в борьбе с коронавирусом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион приветствовал инициативу московских властей вакцинировать не менее 60% граждан, работающих в сфере услуг.

"Я положительно отношусь к этой инициативе. И я думаю, что, конечно, очень желательно соблюдение принципа добровольности в отношении прививок - того принципа, который с самого начала был заявлен, но есть и принцип ответственности людей за жизни других людей", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что человек, который не прививается, наносит потенциальный ущерб не только себе, но и окружающим.

"Мы должны понимать, что речь идет, по сути, о войне, потому что против нас применено биологическое оружие. И это война за выживание людей, - считает митрополит Иларион. - Когда была объявлена Великая Отечественная война, там действительно было много добровольцев. Но если бы только добровольцы шли на фронт, то мы бы эту войну не выиграли, мы бы ее проиграли. Была объявлена всеобщая мобилизация. Вот нам для того, чтобы победить этот вирус, нужно объявить всеобщую мобилизацию".

Представитель Церкви подчеркнул, что наша задача - как можно скорее победить этот вирус, и для того, чтобы его победить, созданы вакцины. "Но, к сожалению, никто еще не создал вакцину от глупости, никто еще не создал лекарство от эгоизма, а очень много среди нас людей, которые в высшей степени безответственно относятся к тому, что происходит", - посетовал он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике людей, которые не верят в опасность пандемии коронавируса и не считают нужным соблюдать предписания санитарных властей.