Путин отметил обострение ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в ряде российских регионов обострилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила. В ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете", - сказал он на встрече с депутатами Думы седьмого созыва.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 17 378 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 334 204 случая инфицирования и 129 801 смертельный исход.