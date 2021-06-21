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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:32Заразились
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Путин отметил обострение ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в ряде российских регионов обострилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила. В ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете", - сказал он на встрече с депутатами Думы седьмого созыва.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 17 378 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 334 204 случая инфицирования и 129 801 смертельный исход.

Владимир Путин коронавирус

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