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Обвиняемый в госизмене россиянин доставлен из Крыма в Москву

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Гражданин России Евгений Петрушин, обвиняемый в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте РФ, доставлен из Крыма в Москву, его арест продлен на три месяца.

Лефортовский суд Москвы 15 июня продлил арест Петрушину, обвиняемому по ст. 275 УК РФ (государственная измена), до 20 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 20 лет колонии.

В суде уточнили, что Петрушин был арестован 21 апреля в Ленинском районном суде Севастополя.

Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина России, который, по их данным, собирал и передавал "в главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием арестованного или его защиты.

Крым Севастополь Черноморский флот Москва Лефортовский суд

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