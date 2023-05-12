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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Крымчанин задержан за передачу Украине сведений о перемещении военной техники РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила в пятницу о задержании по подозрению в госизмене 34-летнего жителя Крыма, передавшего украинской спецслужбе сведения о перемещениях российской военной техники.

По данным ФСБ, задержанный переслал "в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных", видеозапись "перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции".

В ФСБ заявили, что эти сведения были переданы украинским военным и использованы для нанесения ракетных ударов.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ.

По статье о госизмене задержанному крымчанину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Крым ФСБ Украина
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