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Подросток, погибший от медведя в Красноярском крае, подрабатывал в турпоходе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Погибший при нападении медведя подросток в красноярском нацпарке "Ергаки" работал шерпом, то есть помощником, который за вознаграждение помогает туристам в походах. Об этом сообщили "Интерфаксу" в отделении Охотнадзора по Ермаковскому району.

Собеседник агентства добавил, что все произошло днем 21 июня, но сообщение на номер "112" пришло ночью.

16-летний подросток доставлял продукты в туристический лагерь по маршруту от горы Тушканчик до озера Светлое. Он ушел из лагеря около 11:00 и пропал. Вечером около 20:00 его отправились искать двое взрослых, которые и обнаружили медведя. Хищник к этому времени уже задрал мальчика и сидел около его тела.

Медведь также набросился на одного мужчину, но ему удалось ранить хищника ножом. По словам сотрудника Охотнадзора, у мужчины ссадины и царапины. Медведя застрелили сотрудники парка.

"Госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит", - сообщает пресс-служба парка.

Директор парка Игорь Грязин сообщил журналистам, что нападение медведя произошло по нескольким причинам. Во-первых, затяжные холода и снег – это мешает зверю полноценно кормиться. Во-вторых, сотрудники палаточного лагеря решили срезать путь до лагеря, проложив его по пихтарнику вдалеке от официального туристического маршрута.

В день происшествия дирекция парка "Ергаки" опубликовала информацию о запрете турстоянок в неразрешенных для этого местах.

По информации источника в правоохранительных органах, туристическая группа, подвергшаяся нападению медведя, не регистрировалась в красноярском МЧС.

По данному факту Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Красноярский край

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