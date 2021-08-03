Пять медведей отстреляют в нацпарке Ергаки после нападений на людей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пять бурых медведей отстреляют в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае после нападений на людей. Документ о регулировании численности хищников подписал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации правительства региона.

Решение об отстреле животных объясняется в документе "угрозой нанесения ущерба здоровью граждан".

Пять половозрелых бурых медведей отстреляют до 30 сентября.

Как сообщалось, этим летом произошло два смертельных случая нападения медведей на людей в природном парке. В июне хищник загрыз 16-летнего подростка, а в июле напал на 42-летнего туриста из Москвы. Оба агрессивных медведя были застрелены недалеко от мест происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туриста.

После инцидентов было принято решение ограничить доступ гостей природного парка "Ергаки" на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы.

Кроме того, Минэкологии края направило в природный парк дополнительные группы охотинспекторов. Помогать дежурным группам будут и местные охотники, и работники парка. Они следят за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории. Специалисты также контролируют экотропы парка.