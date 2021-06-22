Для беспрерывного экомониторинга Байкала создадут нейросеть

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Команда ученых и разработчиков создает нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы озера Байкал, сообщили "Интерфаксу" во вторник в компании Yandex.Cloud.

"Алгоритм будет автоматически анализировать пробы байкальской воды, распознавать и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Такой анализ облегчит работу ученых, которым сейчас приходится различать более 400 видов байкальского планктона и систематизировать данные вручную. Рабочий прототип системы будет представлен уже этим летом", - сказал представитель компании.

Нейросеть будет использоваться в проекте экологического мониторинга Байкала "Точка №1", который непрерывно реализуется с 1945 года.

Над ее созданием работают специалисты НИИ биологии Иркутского государственного университета (НИИ биологии ИГУ), разработчики моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем Maritime AI, команда облачной платформы Yandex.Cloud и Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал".

Для обучения алгоритма иркутские ученые предоставили более 1 тыс. снимков каждого вида планктона. На их основе команда Maritime AI создаст механизм классификации видов планктона с использованием Yandex DataSphere – сервиса Yandex.Cloud для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Изображения микроорганизмов будут передаваться в Yandex.Cloud прямо с микроскопов лаборатории НИИ биологии ИГУ, и алгоритм будет автоматически определять видовую принадлежность планктонных частиц.

Предполагается, что алгоритм будет определять до 99% всех видов планктона, а специалисты института биологии будут контролировать качество его работы.

"Это проект сотрудничества Иркутского государственного университета с компанией "Яндекс". Это очень важно. И довольно редко такого рода компании начинают сотрудничать с региональными вузами", - сообщил "Интерфаксу" директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев.

Проект "Точка №1" ведется в одной точке Байкала возле поселка Большие Коты – пробы воды берутся еженедельно в 2,7 км от берега на глубине 800 м. Ученые замеряют ключевые показатели состояния воды, фито- и зоопланктона. За эти годы накоплено более 5 млн записей, представляющих ценную информацию о состоянии Байкала. По этим данным можно судить о произошедших и продолжающихся изменениях в экосистеме озера.

"Точка №1" внесена в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экомониторинга в истории науки. Его инициатором был известный ученый, байкаловед, профессор Михаил Кожов. В настоящее время проект финансирует Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал".

Иркутский госуниверситет основан в 1918 году и является старейшим университетом Восточной Сибири. В настоящее время образовательный комплекс вуза включает восемь учебных институтов, восемь факультетов, один филиал и научную библиотеку. В его структуру входят 13 научных подразделений, в том числе четыре научно-исследовательских института: НИИ прикладной физики, НИИ биологии, НИИ нефте- и углехимического синтеза, НИИ правовой охраны Байкала, а также астрономическая обсерватория и ботанический сад.