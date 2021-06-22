Медведев заявил, что РФ будет усиливать военную группировку в Арктике

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия будет продолжать работу по усилению своей группировки в Арктике и ее оснащению современными видами вооружений в ответ на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в этом регионе, заявил во вторник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно продолжать, естественно, ту работу, которая ведется в последние годы - и по усилению группировки российских войск, и по оснащению этой группировки современными видами вооружений", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

Он отметил: "Это будет в любом случае эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций".

Он подчеркнул, что целый ряд стран не оставляют попыток значительно ограничить деятельность России в Арктике, постоянно возникают какие-то претензии. "Стремятся они вести борьбу за доступ, естественно, и к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Против России, напомнил он, периодически выдвигаются надуманные и бессмысленные обвинения, "что мы не способны обеспечить безопасную работу транспорта, нефтегазового, промышленного комплексов". "Россия в этом контексте подвергается санкционному давлению, цель которого - усложнить реализацию наших национальных и инфраструктурных проектов в Арктике, сократить объемы экспорта продукции из арктической зоны. При этом рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что такая политика абсолютно недопустима, "так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в целом".

Вместе с тем замглавы Совбеза РФ заявил, что необходимо исходить из той задачи, которую поставил президент России - сохранить Арктику как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства. Он заметил, что многие арктические и неарктические государства эту позицию поддерживают и выражают заинтересованность в развитии мирного сотрудничества в регионе.