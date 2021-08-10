Мэр Мурманска решил уйти в отставку после девяти лет работы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Мурманска и председатель городского совета депутатов Андрей Сысоев объявил на брифинге, что решил 23 августа уйти в отставку, но останется депутатом горсовета.

"В течение девяти лет я руководил администрацией города-героя Мурманска. В 2019 году меня единогласно избрали главой муниципального образования (...) Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города (арктических - ИФ) проектов", - сказал он, отметив, что сейчас федеральное правительство уделяет особое внимание развитию Арктики, и это требует привлечения сил и средств.

Чиновник не объяснил, означает ли его уход переход в коммерческие структуры, связанные с реализацией арктических проектов.