Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:18Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 856+656 601

Мэр Мурманска решил уйти в отставку после девяти лет работы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Мурманска и председатель городского совета депутатов Андрей Сысоев объявил на брифинге, что решил 23 августа уйти в отставку, но останется депутатом горсовета.

"В течение девяти лет я руководил администрацией города-героя Мурманска. В 2019 году меня единогласно избрали главой муниципального образования (...) Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города (арктических - ИФ) проектов", - сказал он, отметив, что сейчас федеральное правительство уделяет особое внимание развитию Арктики, и это требует привлечения сил и средств.

Чиновник не объяснил, означает ли его уход переход в коммерческие структуры, связанные с реализацией арктических проектов.

Мурманск Андрей Сысоев Арктика

Новости по теме

Новости

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Роман Путин снялся с выборов в депутаты Госдумы

Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов

Поврежденная кислородная система во владикавказской больнице не имела документов

Бишкек призвал не раздувать единичные проявления враждебности к русским

В 2022 году штамп о прописке уберут из паспортов несовершеннолетних

Суд отклонил иск Навального к Пескову

Суд отклонил иск Навального к Пескову
Пандемия коронавируса

Вузы поддержали предложение Минобрнауки о вакцинации студентов

Вузы поддержали предложение Минобрнауки о вакцинации студентов

Видеоблогер Хованский попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Еще два пациента умерли в больнице Владикавказа после кислородной аварии

Еще два пациента умерли в больнице Владикавказа после кислородной аварии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');