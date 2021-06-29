Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

Попова сочла недопустимыми массовые мероприятия в регионах с тяжелой эпидобстановкой

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недопустимости проведения массовых мероприятий, в том числе политических, в условиях пандемии в регионах с тяжелой эпидемической обстановкой.

"Буквально в последние неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четкие и определенные критерии в методических рекомендациях (Роспотребнадзора). И массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Мало того, и политические мероприятия в закрытых помещениях проводятся без соблюдения должных требований - без масок, без соблюдения социальной дистанции. Все это транслируют наши видеоканалы. И я категорически не готова с этим согласиться - это неправильно подвергать риску здоровье населения, на сегодняшний день недопустимо, как, собственно, и всегда", - подчеркнула она.

Попова отметила, что подготовлен проект постановления главного государственного санитарного врача, "в котором указаны уже требования, а не рекомендации, по соблюдению всех правил, в зависимости от эпидемиологической ситуации и уровня заболеваемости в разных субъектах РФ".

Она попросила премьер-министра Михаила Мишустин поддержать данный документ, чтобы он "стал реально действенным". "И чтобы мы могли сохранить здоровье населения, не допуская такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии", - пояснила Попова.

Мишустин согласился с ее предложением, в ответ попросив дать соответствующее поручение главным санитарным врачам регионов, "чтобы они занимали активную позицию" в этом вопросе.

"Кроме наших поручений и тех мер, которые мы принимаем на федеральном уровне, очень важна работа в регионах. Поэтому, пожалуйста, тоже настройте их на эту активную работу", - добавил премьер.

Резонанс вокруг праздника "Алые паруса" в Петербурге

На днях в Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник выпускников "Алые паруса", в ходе которого в центре города собралось порядка 40 тысяч участников. Массовое мероприятие вызвало общественный резонанс из-за большого скопления людей в разгар эпидемии коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов объяснил очное проведение праздника тем, что власти города прислушались к просьбам родителей. "Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" в понедельник, 28 июня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что на празднике в Петербурге соблюдали предписания Роспотребнадзора. Он также признал, что "вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге".

"Большая нагрузка на систему здравоохранения. Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется. Ответственность кого-то за продолжение вспышки - ну, здесь по истечение какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику - есть ли резкий скачок или нет", - отметил пресс-секретарь президента.

Хроника коронавируса. Июнь.

20
Жители британского Блэкпула возвращаются на пляжи после постепенного ослабления ограничений28 июня. В австралийском штате Новый Южный Уэльс введен двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19. На фото: Сидней в период действия локдауна. 24 июня. В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте.23 июня. В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан.22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Жители британского Блэкпула возвращаются на пляжи после постепенного ослабления ограничений
Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости

Бывший директор ФБК Жданов заочно арестован

Пандемия коронавируса

В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки

В РФ разрешили ревакцинироваться через полгода после болезни или первичной прививки
Пандемия коронавируса

В России обнаружили штамм коронавируса "дельта плюс"

Голикова заявила, что прививаться надо без учета результатов теста на антитела

В двух муниципалитетах Югры непривитых обязали самоизолироваться

В двух муниципалитетах Югры непривитых обязали самоизолироваться

Чешская НПО признана нежелательной в России

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Певица Дайнеко будет баллотироваться в Думу от экологической партии

Пандемия коронавируса

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

Дети оказались более подвержены заражению "индийским" штаммом COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');