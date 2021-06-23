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В Приморье введут новые ограничения из-за роста заражений COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Новые ограничения для борьбы с коронавирусом вводят в Приморском крае, они коснутся общепита, учреждений культуры, а также работников из групп риска.

Хроника коронавируса. Июнь.

Пресс-служба правительства края сообщила, что количество посетителей театров, кинозалов и других культурных учреждений края теперь не должно превышать 50% от общей вместимости. Также работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников старше 65 лет, хронических больных и беременных.

Также ночью ограничат работу общепита, с 2:00 до 6:00 разрешено только обслуживание "навынос". Эти ограничения не коснутся кафе, расположенных в международном аэропорту Владивосток, морском и железнодорожном вокзалах.

Также власти намерены усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, ограничить проведение массовых развлекательных, зрелищных мероприятий.

На этой неделе в крае ежесуточно выявляется 100 и более новых случаев коронавируса, на прошлой неделе этот показатель не превышал 90. Всего в Приморье зарегистрировано более 45,9 тысяч случаев COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Приморский край коронавирус

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