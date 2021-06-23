Число новых случаев коронавируса в Крыму увеличилось за неделю на 39%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Количество выявленных в Крыму за прошлую неделю новых случаев коронавируса выросло на 38,6%, сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

По его словам, в июне 45% случаев COVID-19 приходится на курортные города. Наибольший прирост зафиксирован в Ялте.

"В курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение турпотока, за исключением Ялты, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 14%", - отметил представитель Роспотребнадзора.

По данным министра здравоохранения республики Александра Остапенко, в Крыму уже привили от COVID-19 около 279 тыс. человек - 31% от планового показателя. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% жителей региона - порядка 900 тыс. человек. На данный момент республика получила 320 тыс. доз вакцины.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне ограничения ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 46 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 200 новых случаев - это максимальный показатель с января этого года.