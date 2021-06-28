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Власти Крыма подготовят выездные бригады для вакцинации туристов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Крымские медики готовы сделать прививки от коронавируса отдыхающим в гостиницах при поступлении таких заявок, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко журналистам в понедельник.

"Я уже дал поручение руководителям медицинских организаций - при появлении соответствующего обращения от той или иной организации, которая занимается туристическими услугами, тут же будет организован в удобное время выездной пункт и проведена вакцинация как сотрудников, так и отдыхающих", - сказал Остапенко.

Кроме того, туристы могут самостоятельно обратиться за прививкой в медучреждения. Там будут готовы вакцинировать как обоими компонентами, так и любым по отдельности в зависимости от необходимости, пояснил министр.

По его словам, вакцины в Крыму пока достаточно, на данный момент доступно 50 тысяч доз.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне ограничения ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 48 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 200 новых случаев - это максимальный показатель с января этого года.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Крым Александр Остапенко Коронавирус

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