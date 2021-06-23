Бортников предупредил об угрозе кибератак на объекты инфраструктуры

Глава ФСБ России Александр Бортников Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что расширение и укрепление международных структур в хакерском сообществе представляет значительную угрозу.

Выступая на Московской конференции по международной безопасности, он подчеркнул, что значительную угрозу представляет расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе. "Не исключаем, что террористами могут осуществляться кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры", - сказал Бортников.

По словам главы ФСБ, особая опасность состоит "в сложности своевременного установления подлинного источника атаки и возможности провоцирования острых межгосударственных конфликтов".

Бортников отметил, что решить данную проблему возможно только при сотрудничестве всех стран, направленном на воспрепятствование использованию террористами "цифрового пространства".

Он также сообщил, что РФ готова помогать США в розыске хакеров в рамках соглашений между президентами двух стран, надеется на взаимность.

16 июня прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер по итогам переговоров заявил, что стороны договорились начать двусторонние консультации по кибербезопасности. Как подчеркнул президент РФ, "нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах США и РФ". "Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова", - заключил он.

Путин также отверг предположения о причастности Москвы к кибератакам на инфраструктурные объекты США.

Сообщалось, что Байден передал Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.