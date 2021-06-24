Лесные пожары распространились на 36 тыс. гектаров в Якутии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Специалисты тушат на территории 17 районов Якутии лесные пожары площадью более 36 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии республики.

"Проводятся работы по тушению 69 лесных пожаров общей площадью 36,595 тыс. га", - говорится в сообщении.

На тушении задействовано почти 2 тысячи человек и 192 единицы техники. За прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров.

"На большей части республики, включая арктические территории, сохраняется сухая, с повышенным температурным фоном погода. Местами наблюдается прохождение сухих гроз", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимира Иванова.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.