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Участок автодороги "Колыма" в Якутии временно закрыли из-за дыма от пожара

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Временно закрыто движение на участке федеральной автодороги (ФАД) "Колыма" в Якутии из-за задымления от природного пожара, сообщает в среду пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй"

"На участке 326 км - 365 км дороги "Колыма" (Таттинский район, село Уолба) закрыто движение автотранспорта. Причина: пожар в придорожной лесной полосе, задымление, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.

На месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД.

Как сообщалось, в Якутии тушат 96 лесных пожаров на площади более 83,5 тыс. га. На территории региона введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия

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