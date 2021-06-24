В Москве третий день подряд фиксируется рекордное число смертей от COVID

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Еще 8 598 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки. Умерли 92 пациента; число смертей третий день подряд бьет рекорд за весь период пандемии. Это следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 88 умерших. 22 июня сообщалось о 86 умерших пациентах с коронавирусом.

С начала пандемии скончались 21 778 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 4 057 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 131 022 человека. Накануне сообщалось о 3 670 выписанных.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 24 июня составляет 1 млн 315 841.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.