ФНС заметила эффект от борьбы с перегрузами в перевозках сельхозпродукции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Начавшаяся в прошлом году борьба с перегрузами автотранспорта при перевозках зерновых, масличных культур, сахарной свеклы и другой сельхозпродукции грузовым автомобильным транспортом дала положительный эффект. Об этом заявила "Интерфаксу" заместитель начальника контрольного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Варвара Бурлевич.

Честная конкуренция восстанавливается

Межведомственный проект "Перегрузы" ФНС реализует вместе с министерством транспорта, Ространснадзором и Генеральной прокуратурой. Предпосылкой его послужил подписанный по инициативе участниками рынка сельхозпродукции меморандум о противодействии нарушению весогабаритных норм при грузовых автомобильных перевозках. Его основное положение – отказ грузополучателя принимать сельскохозяйственный груз с превышением допустимой массы транспортного средства, установленной законодательством РФ, напомнила Бурлевич.

По ее словам, перегрузы являются одним из особо значимых факторов, которые оказывают негативное влияние на развитие рынка автомобильных грузоперевозок сельскохозяйственного сырья.

"При формировании цены за услугу перевозки нарушаются правила честной конкуренции: недобросовестные перевозчики с помощью демпинга тарифов на услуги перевозки получают незаконное конкурентное преимущество в доле охвата рынка услуг перевозки сельхозпродукции, а недобросовестные покупатели сельхозсырья и продукции – незаконную экономию в конечной цене товара, - сказала она. - К немаловажным негативным последствиям перегрузов также относятся рост рисков безопасности жизни и здоровья всех участников дорожного движения и разрушение автодорожного полотна".

Как сообщила Бурлевич, за 9 месяцев реализации межведомственного проекта "Перегрузы" меморандум подписали 1 157 компаний, в числе которых – крупнейшие участники рынка агропродукции и ее экспортеры: ТД "Риф", "Астон", "Витерра Рус", "Деметра-Холдинг", "Содружество", "Каргилл", "Мираторг", группа "Черкизово", ГК "Русагро", группа "Продо", агрохолдинг "Продимекс" и другие.

"Благодаря тому, что крупнейшие экспортеры, терминалы, порты и переработчики с 15 сентября прошлого года не принимают транспортные средства с нарушением весогабаритных норм, удалось ликвидировать основную часть перевозок сельхозпродукции с перегрузом", - сообщила Бурлевич, уточнив, что речь идет о перевозках в экспортных направлениях.

В ряде регионов, в частности, в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае, пресечена работа перевалочных разгрузочных пунктов, которые позволяли избегать весогабаритного контроля. Эти склады, расположенные в непосредственной близости от зерновых терминалов и портов, принимали товар, доставленный с перегрузом, на своей территории, переваливали его на автомобили с соблюдением весогабаритных норм, а затем доставляли груз или экспортеру, или в порт, или в терминал, которые соблюдают принципы меморандума.

Как подчеркнула Бурлевич, восстановление честной конкуренции на рынке грузовых автомобильных перевозок, отказ от применения "серых" схем способствовали росту рентабельности перевозок, что, в свою очередь, привело к увеличению налоговых поступлений за 5 месяцев 2021 года в целом по отрасли на 30%.

Вместе с тем она отметила, что проблема перегрузов пока сохраняется на внутреннем рынке, но постепенно решается и она.

Одним из важнейших шагов в "обелении" рынка и устранении проблемы перегрузов является цифровизация этого сегмента. "Основным направлением в работе Минтранса России совместно с ФНС России в настоящее время является внедрение транспортной накладной в электронном виде", - сказала Бурлевич.

По ее словам, межведомственное взаимодействие Минтранса, Ространснадзора, Генеральной прокуратуры и ФНС России направлено на то, чтобы все отрасли и рынки работали в условиях честной конкуренции, соблюдая действующее законодательство. Особенно это важно в преддверии нового урожая, подчеркнула она.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель начальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества – начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Юрий Фадеев, сведения, которые еженедельно поступали в Генпрокуратуру из налоговой службы, анализировались и при наличии оснований передавались должностным лицам Минтранса для привлечения грузоперевозчиков к ответственности.

По его словам, принятые меры позволили активизировать и скоординировать усилия уполномоченных органов по пресечению незаконной деятельности.

Согласно мониторингу реестра транспортных накладных, в настоящее время перегруз перевозимой продукции наблюдается в 30% случаев от общего объема и составляет в среднем 2-3 тонны на транспортное средство, в то время как годом ранее этот показатель составлял 30-40 тонн.

"Совместные усилия оказали ощутимое положительное влияние на состояние законности в сфере грузоперевозок сельскохозяйственной продукции, в том числе на аварийность и сохранность автомобильных дорог", - подчеркнул Фадеев.

Рынок стал прозрачнее

Одними из первых к меморандуму присоединились "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), "Деметра-Холдинг" и ТД "Риф".

Как сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора ОЗК Ксения Боломатова, компания в целом позитивно оценивает итоги внедрения меморандума о перегрузках как одного из ключевых условий эффективного функционирования зернопроводящей логистической инфраструктуры. "Наш ключевой портовый актив - "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) и все элеваторы-партнеры по достоинству оценили этот механизм регулирования рынка перевозок", - сказала она.

Во-первых, уточнила Боломатова, выравниваются конкурентные условия между железнодорожными и отправками автомобильным грузовым транспортом. Во-вторых, появляется дополнительный стимул инвестирования элеваторов в маршрутные отправки. Она напомнила, что модернизация НКХП предусматривает реконструкцию железнодорожных путей парка "Верхний", которая позволит подавать составы с зерном на комбинат сразу, минуя станцию "Новороссийск". "В результате мы получим возможность принимать маршрутные составы целиком, сразу на территорию предприятия, исключая их накопление и отстой на выставочных путях", - сказала она.

Кроме того, за счет нормативной загрузки зерновозов снижается нагрузка на дороги общего пользования, с рынка уходят недобросовестные перевозчики, которые предлагали привлекательные цены за счет заведомого превышения нормы допустимой массы автомобиля.

"В целом, на наш взгляд, в условиях растущего грузооборота особенно важно применять маршрутные отправки как оптимальный способ использования железнодорожной инфраструктуры", - заключила Боломатова.

"За год действия программы мы видим существенное улучшение ситуации на рынке автоперевозок сельхозпродукции, и соблюдение требований меморандума всеми сторонами во многом этому способствует", - заявил генеральный директор "Деметра-Холдинга" Виталий Сергейчук.

По его словам, решение проблемы перегруза на автотранспорте при перевозке сельхозпродукции стало еще одним шагом к формированию прозрачного рынка зерна с понятными и четкими правилами в товарообороте для всех его участников. "Единые правила игры способствуют дальнейшему развитию нашего рынка и формированию эффективного взаимодействия между всеми его участниками", - добавил он.

Как считает Сергейчук, создание конкурентных условий работы и соблюдение единых правил при перевозке сельхозгрузов позволит российскому зерновому рынку получить дополнительное развитие, в том числе в части постепенного обновления парка и цифровизации сектора на примере рынка перевозок других грузов.

Директор ТД "Риф" (ведущий экспортер зерна) Марина Турянская считает, что аграрный рынок "отлично справился со всеми необходимыми на сегодняшний момент трансформациями и готов к дальнейшему отшлифовыванию внутреннего взаимодействия".

"В частности, переход на цифровую транспортную накладную приведёт к упрощению и ускорению документооборота между участниками и исключит возможность фальсификации документов в целях хищения грузов, - заявила она. - Тем самым произойдёт самоочищение рынка от недобросовестных участников. И в дальнейшем это поможет нам уменьшить свои риски и затраты".

Уникальный опыт

Исполнительный директор Ассоциации добросовестных участников рынка АПК (разработчик меморандума) Екатерина Роганова считает проект по борьбе с перегрузами "уникальным в своем роде опытом и межведомственного взаимодействия госорганов, и саморегулирования рынка".

"Грузополучатели, являясь, по сути, пассивными участниками процесса перевозки и не имея административных рисков привлечения к штрафам за перегрузы, своей волей не принимать перегруженный транспорт фактически перестроили ситуацию, решающе повлияли на поведение и перевозчиков, и грузоотправителей", - заявила она.

Роганова подчеркнула, что эффект от проекта обусловлен, прежде всего, именно этим отказом рынка от приемки груза с перегрузом. Факты штрафования по накладным с выявленными нарушениями есть, но они единичны.

"Рынок, ранее включенный в общую недобросовестную практику, конечно, положительно воспринимает любые формы обеления, главным условием которого должно быть равенство правил для всех, - сказала она. - Наша ассоциация, разработавшая меморандум по борьбе с перегрузом, продолжает работу по разъяснению и вовлечению участников рынка в практику честной конкуренции".

По ее мнению, дальнейшее развитие этого "белого" движения - в электронной транспортной накладной. "В ближайшее время начнем разъяснять участникам рынка грядущие изменения в этой сфере, чтобы подготовить все внутренние процессы компаний к эффективному внедрению", - сообщила глава Ассоциации.

Вместе с тем Роганова отметила, что на фоне позитивных изменений остается ряд актуальных болезненных вопросов. В частности, это значительные штрафы, в том числе для грузоотправителей, при "пробивании" нагрузки на ось в отсутствие перегруза по общей массе транспортного средства при перевозке насыпью сыпучего груза (зерна, масличных, сахарной свеклы).

"Превышение нагрузки на ось в таком случае в большинстве случаев – следствие естественного смещения груза в процессе движения грузовика. И, как мне кажется, в отношении груза, который объективно не может быть закреплен в кузове, такое превышение, не являясь виной грузоотправителя или перевозчика, не должно налагать на добросовестных участников рынка штрафы в действующих размерах до 400 тыс. рублей за одно транспортное средство. Ассоциация видит разумным проработку совместно с Минтрансом и бизнесом внесения изменений в нормативное регулирование в этой части", - сказала она.