Мантуров анонсировал скорое открытие рейсов на курорты Египта

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал скорое открытие чартерных рейсов на курорты Египта.

"Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом (РФ Владимиром Путиным - ИФ). Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта (...) Думаю, это произойдет как можно быстрее", - сказал Мантуров журналистам в четверг по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии, сопредседателем которой он является.

Он также выразил надежду, что после возобновления чартерного авиасообщения в более активную фазу перейдут переговоры с Египтом о поставках российских самолетов Superjet 100.

Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения между городами РФ и курортами Красного моря. Конкретные сроки не назывались. Источники "Интерфакса" сначала сообщали, что чартерные программы будут разрешены в мае, затем в июне, но этого так и не произошло. Сейчас выполняются только регулярные рейсы из РФ в Каир, из которого туристы добираются до курортов на автомобилях и автобусах.