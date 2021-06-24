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Российские туристы с прививкой могут посетить Египет без ПЦР-теста

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Египта разрешили иностранным туристам, в том числе и россиянам, приезжать в страну без ПЦР-теста на коронавирус при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации, сообщает газета Masralyoum.

"Минздрав Египта издал новые правила контроля иностранных граждан, посещающих республику. Прибывающим из стран, в которых не зафиксирован всплеск заражений мутировавшим коронавирусом (Индия, Бразилия, Шри-Ланка и др.), разрешен въезд в республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата о прохождении полного курса вакцинации от ковида", - пишет издание.

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Как отмечает Masralyoum, речь идет о вакцинах, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson) и Управлением по лекарственным средствам Египта ("Спутник V"). Посетить Египет без ПЦР-теста можно через 14 дней после прохождения полного курса вакцинации. Сертификаты должны содержать QR-код и оригинальную печать.

Туристам без прививки нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. Документ должен быть на английском языке с печатью и подписью врача, водяным знаком или штрих-кодом. Вместо печатной копии можно предоставить электронную. Рукописные справки не принимаются. Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).

Президенты России и Египта в конце апреля договорились о возобновлении авиасообщения между городами РФ и курортами Красного моря. Затем несколько раз источники "Интерфакса" сообщали, что чартерные программы будут разрешены сначала в мае, а затем в июне, но этого так и не произошло. Сейчас выполняются только регулярные рейсы в Каир, из которого туристы добираются до курортов на автомобилях и автобусах.

Египет Россия

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