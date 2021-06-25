Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Два российских истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты (авиакомплексы "Кинжал"), и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили в ходе учений полеты над акваторией Средиземного моря и отработали уничтожение условных целей, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Как сообщал "Интерфакс", начавшиеся в пятницу на востоке Средиземного моря маневры с участием российских кораблей, подлодок и авиации проходят на фоне пребывания в акватории корабельной ударной группы во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth.

"Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Летный состав получил неоценимый опыт работы", - заявил журналистам на авиабазе "Хмеймим" командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Российские военные перебазировали МиГ-31К в Сирию впервые.

МиГ-31 - истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. На его базе создан Миг-31К - носитель гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". МиГ-31К с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой должен обеспечить нанесение ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону противовоздушной обороны противника, сообщили ранее в Минобороны РФ.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в ходе учения в Средиземном море российские корабли провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника.

По словам российских военных, в учении в Средиземном море задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

Совместно с противолодочными самолетами Ту-142, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К корабли и подлодки выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус".

"Благодаря увеличению длины взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Хмеймим" экипажи российской дальней авиации и новейших носителей ракетного вооружения получили возможность отрабатывать практические навыки по выполнению задач в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", - говорится в сообщении.

7 июня стало известно, что в восточную часть Средиземного моря вошел авианосец Queen Elizabeth. Его сопровождают надводные боевые корабли, а также атомная подводная лодка Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения.

Входящие в состав группы британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen, как сообщалось, были направлены в Черное море.

23 июня Минобороны РФ заявило, что Defender нарушил госграницу РФ в Черном море возле Крыма. Российские военные и пограничники открывали предупредительный огонь, чтобы заставить британский корабль изменить курс.

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил 24 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль, - "ИФ") в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.