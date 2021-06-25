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ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий населения и предприятий в июне

ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий населения и предприятий в июне
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне выросли: ожидания граждан вернулись к апрельским максимумам, предприятий - остаются выше локальных максимумов 2019-2020 годов, говорится в комментарии Банка России.

Оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, согласно опросу "инФОМ", в июне выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.) - до 11,9%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне почти не изменилась и составила 14,9% (+0,1 п.п. к маю).

Инфляционные ожидания населения до конца текущего года в июне также выросли. Доля респондентов, ожидающих, что к концу года инфляция будет заметно выше 4%, достигла 61% (+3 п.п. к маю), что является максимальным значением с февраля 2017 года.

Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед, по данным мониторинга Банка России, в июне продолжили расти. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 4,1% в годовом выражении (в июне 2020 года - 2,1%).

Основной причиной повышения ценовых ожиданий бизнеса стал продолжающийся рост издержек, обусловленный увеличением цен на сырье, материалы и комплектующие как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Несмотря на некоторое снижение ожиданий бизнеса относительно дальнейшего расширения спроса и объемов производства, в краткосрочном периоде участники опроса планируют продолжить перенос возросших издержек в цены на свою продукцию и услуги, отмечает ЦБ.

Баланс инфляционных рисков, по мнению регулятора, значимо смещен в сторону проинфляционных. Инфляционное давление оказывают устойчивые факторы, связанные с продолжающимся повышением спроса, опережающим возможности расширения предложения. "Это облегчает предприятиям перенос в цены возросших издержек. Находящиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания создают риски вторичных эффектов", - подчеркивает ЦБ.

По его прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% во втором полугодии 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Банк России ЦБ РФ

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