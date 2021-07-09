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Амур у Хабаровска поднялся выше неблагоприятного уровня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Гребень амурского дождевого паводка достиг столицы Хабаровского края, у Хабаровска Амур преодолел отметку неблагоприятного явления, сообщает в пятницу пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"Уровень Амура у Хабаровска незначительно превысил неблагоприятную отметку", - говорится в сообщении.

Неблагоприятный уровень у Хабаровска - 450 см, опасное явление - 600 см. Согласно информации хабаровского гидрометцентра Амур поднялся до 460 см, за сутки прибавив 16 см. МЧС сообщает, что 9-10 июля прогнозируется подъем до 480 см.

За сутки паводковая ситуация в пригороде Хабаровска существенно не изменилась - подтопления есть на островных территориях города, там у горожан находятся дачи. Также вода зашла на два участка дорог в Хабаровском и Комсомольском районе.

У Комсомольска-на-Амуре гребень паводка ожидают 16-17 июля. Амур там может подняться до 500-600 см (неблагоприятное явление - 450 см, опасное - 650 см).

Амур Хабаровск

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