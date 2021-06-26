Почти две трети россиян не пожелали своим детям ту же профессию, что у них

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) не хотят, чтобы их дети выбрали ту же профессию, что и у них, среди респондентов с ежемесячной заплатой менее 30 тысяч рублей такую позицию занимают практически три четверти респондентов (72%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Остановиться при выборе трудовой деятельности на той же профессии своим детям желают 11% россиян, среди сограждан с ежемесячной зарплатой от 80 тыс. рублей такой выбор для своего ребенка желает почти каждый пятый (19%), показывает опрос.

В ходе исследования выяснилось, что российские мужчины в полтора раза чаще, чем женщины хотят, чтобы дети пошли по их профессиональному пути - 13% и 9% респондентов соответственно.

Сторонники принципа преемственности по отношению к своим родителям при выборе профессии объясняют свою позицию тем, что есть очевидные плюсы конкретного вида деятельности, а также реальные возможности помочь своему ребенку, когда он станет молодым специалистом, отмечают в SuperJob.ru.

Отмечается, что чаще всего своих детей видеть на своем профессиональном поле желают врачи (41%), программисты (40%) и системные администраторы (38%).

По данным опроса, каждый пятый опрошенный (22%) не знает, стоит ли рекомендовать детям выбрать свою профессию или нет.

Опрос был проведен 7 апреля - 21 июня 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих детей и постоянную работу, в 495 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.