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Денег даже на неделю отпуска не оказалось почти у каждого третьего россиянина

Денег даже на неделю отпуска не оказалось почти у каждого третьего россиянина
В Сочи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Около трети россиян (30%) не могут позволить себе отпуск даже на одну неделю из-за нехватки денег, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 36%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

В ходе исследования выяснилось, что сформировать свой отпускной бюджет не получается не только у сограждан, имеющих скромный ежемесячный заработок, но и порой у респондентов, получающих сравнительно высокую зарплату. Согласно опросу, почти каждый пятый россиянин, зарабатывающий от 80 тыс. рублей (19%), жалуется на нехватку денег даже на недельный отпуск.

Результаты исследования показывают, что каждый десятый россиянин (10%) может позволить себе потратить за неделю отпуска не более 10 тыс. рублей, 13% сограждан - не более 19 тыс. рублей, 11% участников опроса - до 29 тыс. рублей, 8% опрошенных - до 39 тыс. рублей, 5% респондентов - не более 49 тыс. рублей, 4% россиян - до 59 тыс. рублей.

По данным SuperJob.ru, недельный отпуск с расходами в пределах 60-69 тыс. рублей по карману для 2% участников опроса, и столько же респондентов могут потратить за неделю отпуска от 70 тыс. до 79 тыс. рублей.

Траты от 100 тыс. рублей за отпуск продолжительностью в неделю по карману для 3% россиян, показывают результаты опроса.

Опрос был проведен 19 мая - 21 июня 2021 года среди 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 596 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Россия

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