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В Туве начали проверку по факту вспышки COVID-19 в детском лагере

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Республике Тува начало проверку по факту заболевания COVID-19 66 детей и 8 сотрудников в детском оздоровительном лагере, сообщает ведомство.

"В ряде средств массовой информации опубликовано сообщение о вспышке коронавируса в стационарном детском оздоровительном лагере "Байлак", расположенного на берегу озера "Чагытай" на территории Тандинского района республики", - говорится в сообщении.

По данному факту СУ СКР организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что в лагере находилось 174 ребенка и 33 работника. ПЦР-методом заболевание выявлено у 66 детей, а также 8 сотрудников лагеря. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания.

Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июня 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Тува

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